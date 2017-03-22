Одеський адвокат у складі злочинної групи промишляв розбійними нападами

Затримали зловмисників під час підготовки до чергової спроби вчинення злочину. Учасники банди, серед яких і діючий адвокат, раніше вже скоїли низку тяжких злочинів.

З’ясовано, що зловмисники знаходили пункт обміну іноземних валют, після тривалого спостереження за ним здійснюали розбійний напад.

Під час одного із таких нападів підозрювані й були затримані. У зловмисників проведено обшуки, під час яких вилучено наркотичну сировину, а також зброю: осколкові гранати, протитанковий гранатомет, обріз, пістолети, велику кількість набоїв.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчо-оперативні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинного угруповання.

Нагадаємо, 17 березня поліцейського, причетного до розбійних нападів, затримали столичні правоохоронці.