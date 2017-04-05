Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании суда

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. Работников суда и посетителей эвакуировали. В настоящее время проводится проверка здания суда на предмет заминирования. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, утром неизвестный позвонил и сообщил о заминировании предприятия в Запорожье. Сейчас взрывотехники, правоохранители и спасатели ищут взрывчатку. Неизвестный сообщил о заложенных двух взрывчатках в одном из цехов "Запорожского спецуправления "Котломонтаж".