Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи. Працівників суду та відвідувачів евакуювали. Наразі проводиться перевірка будівлі суду на предмет замінування. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, вранці невідомий зателефонував та повідомив про замінування підприємства в Запоріжжі. Наразі вибухотехники, правоохоронці та рятувальники шукають вибухівку. Невідомий повідомив про закладення двох вибухівок в одному з цехів “Запорізького спецуправління “Котломонтаж”.