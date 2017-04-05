Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні вранці на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Малиновський районний суд м.Одеси заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи. Працівників суду та відвідувачів евакуювали. Наразі проводиться перевірка будівлі суду на предмет замінування. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, вранці невідомий зателефонував та повідомив про замінування підприємства в Запоріжжі. Наразі вибухотехники, правоохоронці та рятувальники шукають вибухівку. Невідомий повідомив про закладення двох вибухівок в одному з цехів “Запорізького спецуправління “Котломонтаж”.