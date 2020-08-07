Одесские адвокаты заявляют о незаконном давлении и информационный террор

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76989 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100991 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125276 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106560 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126434 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100998 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101854 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103835 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101901 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 39704 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102635 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 97208 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 43358 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 55670 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 97208 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 125281 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 126437 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382266 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333111 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 24490 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102635 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132065 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209360 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236070 просмотра
Актуальное
Одесские адвокаты заявляют о незаконном давлении и информационный террор

Одесские адвокаты заявляют о незаконном давлении и информационный террор

Киев  •  УНН

 • 7183 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Против адвокатов применяют информационный террор, прямые угрозы и шантаж. Об этом заявили сегодня, 7 августа, на пресс-конференции "Недопустимость давления на адвокатов за их профессиональную деятельность", которая прошла в Совете адвокатов Одесской области, сообщает УНН.

Виталий Грицик, управляющий партнер адвокатского объединения "Доминанта", рассказал, что лично столкнулся с бешеным давлением, что именно сейчас оказывается на него и компанию. "Я получаю прямые угрозы - и по телефону, и непосредственно. - говорит адвокат, свалки интернет ресурсы завалены фейковых публикациями о якобы обманутых нашим объединением клиентов, - и все это связано только с одним делом - о вступлении в наследство нашей клиентки Анны Чернобай после смерти год назад ее мужа - Владимира, основателя группы компаний "Телетрейд". На сегодня некоторые партнеры покойного, методом угроз и информационного шантажа, препятствуют вдове в реализации ее законного права и требуют значительную сумму средств ", - отметил Виталий Грицик.

При этом адвокаты акцентировали внимание, что не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний "Телетрейд". Объединение "Доминанта" представляет интересы исключительно вдовы и ее несовершеннолетних детей, обратившихся к юристам за правовой помощью.

Во время пресс-конференции Виталий Грицик отметил, что по этическим соображениям не называет фамилии бывшего партнера Владимира Чернобая по компании "Телетрейд", который ему грозит, однако у правоохранителей есть исчерпывающая информация и доказательная база по препятствование им адвокатской деятельности.

Опасной тенденцию подрывает основы адвокатуры и лишает граждан права на защиту, назвал такие события председатель Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз. Он отметил, что такие проявления по отношению к коллегам надо немедленно обнародовать и положить им конец.

Денис Пономаренко, председатель Одесского отделения Всеукраинской общественной организации "Ассоциация адвокатов Украины", напомнил об уголовной ответственности за совершение препятствий к осуществлению правомерной деятельности защитника, а особенно угроз в адрес адвоката в связи с его профессиональной деятельностью.

Александр Байдерин, член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", призвал коллег сообщать о таких случаях правоохранителям и в органы адвокатского самоуправления, объединяться в борьбе с ними. Также юрист обратился к журналистам с просьбой проверять информацию и послал месседж заказчикам грязных информационных кампаний против адвокатов: "Это не эффективно, не сработает и никого не испугает. Потратьте лучше ваши деньги на благие намерения ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы