Одесские адвокаты заявляют о незаконном давлении и информационный террор

Виталий Грицик, управляющий партнер адвокатского объединения "Доминанта", рассказал, что лично столкнулся с бешеным давлением, что именно сейчас оказывается на него и компанию. "Я получаю прямые угрозы - и по телефону, и непосредственно. - говорит адвокат, свалки интернет ресурсы завалены фейковых публикациями о якобы обманутых нашим объединением клиентов, - и все это связано только с одним делом - о вступлении в наследство нашей клиентки Анны Чернобай после смерти год назад ее мужа - Владимира, основателя группы компаний "Телетрейд". На сегодня некоторые партнеры покойного, методом угроз и информационного шантажа, препятствуют вдове в реализации ее законного права и требуют значительную сумму средств ", - отметил Виталий Грицик.

При этом адвокаты акцентировали внимание, что не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний "Телетрейд". Объединение "Доминанта" представляет интересы исключительно вдовы и ее несовершеннолетних детей, обратившихся к юристам за правовой помощью.

Во время пресс-конференции Виталий Грицик отметил, что по этическим соображениям не называет фамилии бывшего партнера Владимира Чернобая по компании "Телетрейд", который ему грозит, однако у правоохранителей есть исчерпывающая информация и доказательная база по препятствование им адвокатской деятельности.

Опасной тенденцию подрывает основы адвокатуры и лишает граждан права на защиту, назвал такие события председатель Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз. Он отметил, что такие проявления по отношению к коллегам надо немедленно обнародовать и положить им конец.

Денис Пономаренко, председатель Одесского отделения Всеукраинской общественной организации "Ассоциация адвокатов Украины", напомнил об уголовной ответственности за совершение препятствий к осуществлению правомерной деятельности защитника, а особенно угроз в адрес адвоката в связи с его профессиональной деятельностью.

Александр Байдерин, член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", призвал коллег сообщать о таких случаях правоохранителям и в органы адвокатского самоуправления, объединяться в борьбе с ними. Также юрист обратился к журналистам с просьбой проверять информацию и послал месседж заказчикам грязных информационных кампаний против адвокатов: "Это не эффективно, не сработает и никого не испугает. Потратьте лучше ваши деньги на благие намерения ".