Одеські адвокати заявляють про незаконний тиск та інформаційний терор

Віталій Грицик, керуючий партнер адвокатського об’єднання “Домінанта”, розповів, що особисто зіштовхнувся з шаленим тиском, що саме зараз чиниться на нього та компанію. “Я отримую прямі погрози — і телефоном, і безпосередньо. — каже адвокат, смітникові інтернет ресурси завалені фейковими публікаціями про начебто ошуканих нашим об’єднанням клієнтів, — І все це пов’язано лише з однією справою — про вступ у спадщину нашої клієнтки Анни Чорнобай після смерті рік тому її чоловіка — Володимира, засновника групи компаній „Телетрейд“. На сьогодні деякі партнери покійного, методом погроз та інформаційного шантажу, перешкоджають вдові у реалізації її законного права та вимагають значну суму коштів” — наголосив Віталій Грицик.

При цьому адвокати акцентували увагу, що не мають жодного відношення до діяльності групи компаній “Телетрейд”. Об’єднання “Домінанта” представляє інтереси виключно вдови та її неповнолітніх дітей, які звернулися до юристів за правовою допомогою.

Під час прес-конференції Віталій Грицик зазначив, що з етичних міркувань не називає прізвища колишнього партнера Володимира Чорнобая по компанії “Телетрейд”, який йому погрожує, однак у правоохоронців є вичерпна інформація та доказова база стосовно перешкоджання ним адвокатській діяльності.

Небезпечною тенденцію, що підриває основи адвокації та позбавляє громадян права на захист, назвав такі події голова Ради адвокатів Одеської області, заслужений юрист України Йосип Бронз. Він зазначив, що такі прояви стосовно колег треба негайно оприлюднювати і покласти їм край.

Денис Пономаренко, голова Одеського відділення Всеукраїнської громадської організації “Асоціація адвокатів України”, нагадав про кримінальну відповідальність за вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника, а особливо погроз на адресу адвоката у зв’язку із його професійною діяльністю.

Олександр Байдерин, член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”, закликав колег повідомляти про такі випадки правоохоронцям та до органів адвокатського самоврядування, об’єднуватися у боротьбі з ними. Також юрист звернувся до журналістів з проханням перевіряти інформацію та послав меседж замовникам брудних інформаційних кампаній проти адвокатів: “Це не ефективно, не спрацює і нікого не налякає. Потратьте краще ваші гроші на благі наміри”.