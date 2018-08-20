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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Одесская теннисистка пробилась в основную сетку турнира WTA в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию на крупном турнире WTA Premier с призовым фондом 799 тыс. долл. — “Connecticut Open”, стартовавший в Нью-Хейвене (США) информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Одесская теннисистка пробилась в основную сетку турнира WTA в США

В финале отборочного турнира 18-летняя одесситка за 2 часа 3 минуты обыграла экс-седьмую ракетку мира, которая сейчас занимает в рейтинге 45-е место, Бенчич из Швейцарии (5) — 7:6 (5), 7:6 (3 ). На счету Украинский 8 эйсов и 8 двойных ошибок.

Таким образом, Ястремская взяла в Бенчич реванш за поражение в финале крупного турнира ITF в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Отметим, что в квалификации турнира в Нью-Хейвене одесситка обыграла сразу трех теннисисток топ-100: Перу (95), Линнетт (60) и Бенчич (45).

Украинские Национальные Новости

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