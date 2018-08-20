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Одеська тенісистка пробилася в основну сітку турніру WTA в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала кваліфікацію на великому турнірі WTA Premier з призовим фондом 799 тис. дол. — “Connecticut Open”, що стартував в Нью-Хейвені (США) інформує УНН із посиланням на Тенісний портал України.

Одеська тенісистка пробилася в основну сітку турніру WTA в США

У фіналі відбіркового турніру 18-річна одеситка за 2 години 3 хвилини обіграла екс-сьому ракетку світу, яка нині займає в рейтингу 45-те місце, Белінду Бенчіч зі Швейцарії (5) — 7:6 (5), 7:6 (3). На рахунку українки 8 ейсів і 8 подвійних помилок.

Таким чином, Ястремська взяла у Бенчіч реванш за поразку в фіналі великого турніру ITF в Санкт-Петербурзі в 2017 році.

Відзначимо, що в кваліфікації турніру в Нью-Хейвені одеситка обіграла відразу трьох тенісисток топ-100: Перу (95), Ліннетт (60) і Бенчіч (45).

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