Одесская ОГА создаст интерактивную карту всех учебных заведений региона

"Инициировал создания интерактивной карты всех учебных заведений Одесской области. Мы должны сделать реальные шаги, чтобы предотвратить такие ужасные трагедии. Мы не можем ждать, пока несколько инспекторов обойдут все школы, колледжи и вузы области", - заявил Куцый.

Также глава ОГА заявил, что невозможно обнаружить все нарушения, однако власти будут делать все возможное для безопасности людей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который осуществляет рабочую поездку в Одессу, заявил, что проверка здания колледжа в Одессе, где произошел масштабный пожар, в последний раз происходила в 2014 году.