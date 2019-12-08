Одеська ОДА створить інтерактивну мапу всіх навчальних закладів регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Одещині створять інтерактивну мапу всіх навчальних закладів області, якою відслідковуватиметься в тому числі стан пожежної безпеки закладів. Про це повідомив у відеозверненні голова Одеської ОДА Максим Куций на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Ініціював створення інтерактивної карти всіх учбових закладів Одещини. Ми маємо зробити реальні кроки, аби запобігти таким жахливим трагедіям. Ми не можемо чекати, поки кілька інспекторів обійдуть всі школи, коледжі та виші області", - заявив Куций.
Також голова ОДА заявив, що неможливо вирішити всі порушення, однак влада робитиме все можливе для безпеки людей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який здійснює робочу поїздку до Одеси, заявив, що перевірка будівлі коледжу у Одесі, де сталася масштабна пожежа, востаннє відбувалася у 2014 році.