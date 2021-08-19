Одесский облсовет не хочет называть улицу города в честь художника Ройтбурда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Депутаты одесского областного совета не поддержали инициативу партии “Евросолидарности” относительно того, чтобы одна из улиц областного центра носила имя их покойного коллеги по фракции и скандального художника Александра Ройтбурда. За вопрос о соответствующем ходатайстве к мэру Геннадию Труханову проголосовали менее половины представителей громады региона на сессии облсовета 19 августа.
Детали
Деятельность Ройтбурда, как художника и руководителя Одесского художественного музея, назвал “неоднозначной” депутат Вадим Шкаровский. Кроме того, депутатов “Евросолидарности” обвинили в стремлении “похайпить” на имени их однофракционника.
Напомним, в партии “Европейская солидарность” предлагают назвать именем Ройтбурда улицу города и Одесский художественный музей, директором которого он работал. Такое предложение выдвинули депутат облсовета Михаил Шмушкевич и нардеп Алексей Гончаренко. Инициативу поддержал 11 августа присутствовавший на похоронах Ройтбурда Петр Порошенко.
Дополнение
Уроженец Одессы Александр Ройтбурд скончался на 60-ом году жизни в киевской больнице 8 августа. В 1993 году он выступил соучредителем ассоциации “новое искусство”, работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России. Был известен неоднозначными заявлениями о трагедии 2 мая в Одессе, что остро воспринимались в обществе. Поводом для возмущения послужило интервью “Радио Свобода” в 2014 году, где он говорил, что 2 мая “надо провозгласить днем победы над “русской весной”. В 2020 году был избран депутатом Одесского облсовета от списка партии “ЕС”.
За изображение гениталий и порнографических сцен противники Ройтбурда неоднократно обвиняли его в “порнографии”. В 2018 году, несмотря на сильное противодействие Одесского облсовета, он был назначен на должность директора Одесского художественного музея. Позже уволен с должности. В начале июня нынешнего года Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.