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Одеська облрада не хоче називати вулицю міста на честь художника Ройтбурда

Одеська облрада не хоче називати вулицю міста на честь художника Ройтбурда

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Депутати Одеської обласної ради не підтримали ініціативу партії “Євросолідарності” щодо того, щоб одна з вулиць обласного центру носила ім’я їхнього покійного колеги по фракції і скандального художника Олександра Ройтбурда. За питання про відповідному клопотанні до мера Геннадія Труханова проголосували менше половини представників громади регіону на сесії облради 19 серпня.

Деталі

Діяльність Ройтбурда, як художника і керівника Одеського художнього музею, назвав “неоднозначною” депутат Вадим Шкаровський. Крім того, депутатів “Євросолідарності” звинуватили в прагненні “похайпити” на імені їх однофракційника.

Нагадаємо, в партії “Європейська солідарність” пропонують назвати ім’ям Ройтбурда вулицю міста і Одеський художній музей, директором якого він працював. Таку пропозицію висунули депутат облради Михайло Шмушкевич і нардеп Олексій Гончаренко. Ініціативу підтримав 11 серпня присутній на похоронах Ройтбурда Петро Порошенко.

Доповнення

Уродженець Одеси Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя в київській лікарні 8 серпня. У 1993 році він виступив співзасновником асоціації “нове мистецтво”, працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії. Був відомий неоднозначними заявами про трагедію 2 травня в Одесі, що гостро сприймалися в суспільстві. Приводом для обурення послужило інтерв’ю “Радіо Свобода” в 2014 році, де він говорив, що 2 травня “треба проголосити днем ​​перемоги над “російською весною”. У 2020 році був обраний депутатом Одеської облради від списку партії “ЄС”.

За зображення геніталій і порнографічних сцен противники Ройтбурда неодноразово звинувачували його в “порнографії”. У 2018 році, незважаючи на сильну протидію Одеської облради, він був призначений на посаду директора Одеського художнього музею. Пізніше звільнений з посади. На початку червня нинішнього року Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Українські Національні Новини

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