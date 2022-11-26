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Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага – ОК "Юг"

Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага – ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 713174 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага, несмотря на смещение линии фронта существенно к востоку после деоккупации правобережья, передает УНН.

Детали

В ОК "Юг" отмечают, что регион имеет выход к Черному морю, где присутствует на боевом дежурстве достаточно существенная корабельная группировка черноморского флота оккупантов.

"Кроме того, регион достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники с моря проводят разведку и пытаются разоблачать обстановку, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны. Противодесантная оборона побережья, организованная с первых дней полномасштабного вторжения остается актуальной и сегодня, несмотря на малую вероятность вражеской высадки. В то же время не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы и с использованием водолазных групп противника", - говорится в сообщении.

Силы и средства обороны региона сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности. В том числе с проведением боевых и учебных мероприятий по поддержанию готовности и реагирования на вызовы и угрозы.

Цитата

“Таким образом, время от времени действия Сил обороны могут сопровождаться звуками боевой работы, взрывами и выстрелами. Помним, что пока в стране идет война, надо быть внимательными и бдительными, доверять Силам обороны Украины, но заботиться о собственной безопасности и безопасности близких. В случае угрозы население региона оперативно оповещается о необходимости перехода в укрытие. В других случаях, когда продолжается повседневная работа, мы не сообщаем о ее времени, месте и результатах. Поскольку деятельность подразделений Сил обороны не подлежит освещению, чтобы не ориентировать врага", - добавляют в ОК "Юг".

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