Одеська область і сам обласний центр залишаються в пріоритетах ворога - ОК "Південь"

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В ОК "Південь" зазначають, що регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні досить суттєве корабельне угруповання чорноморського флоту окупантів.

"Крім того, регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони. Протидесантна оборона узбережжя, організована з перших днів повномасштабного вторгнення лишається актуальною і сьогодні, незважаючи на малу імовірність ворожої висадки. Водночас не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи і з використанням водолазних груп противника", - йдеться в повідомленні.

Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози.

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"Таким чином, час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами. Пам’ятаємо, що поки в країні триває війна, треба бути уважними й пильними, довіряти Силам оборони України, але дбати про власну безпеку та безпеку близьких. У випадку загрози населення регіону оперативно сповіщається про необхідність переходу в укриття. В інших випадках, коли триває повсякденна робота, ми не сповіщаємо про її час, місце і результати. Оскільки діяльність підрозділів Сил оборони не підлягає висвітленню, щоб не орієнтувати ворога", - додають в ОК "Південь".