Одесситы собрались под Генеральным консульством Беларуси
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня под стенами Генерального консульства Республики Беларусь в Украине состоялась аполитическая акция поддержки и солидарности с Беларусью. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Около 30 активистов с плакатами в руках и белорусской символикой произносили лозунги в поддержку наших собратьев.
Активисты выступили против ареста мирных митингующих. Участники акции считают, что обострение ситуации в Беларуси может привести к непредсказуемым последствиям, включая военное вмешательство со стороны Кремля.
“Белорусы должны знать, что они не одни, Украина их поддерживает”, — заявил участник акции А.Прокопенко.
Как сообщал УНН, белорусская оппозиция 26 марта решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня свободы в субботу.
Напомним, силовики препятствовали сбора участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.
День свободы посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядстве”.
Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.
Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.
В Бобруйске задержали более 15 участников акции протеста, трое из них — журналисты.