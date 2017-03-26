Одесситы собрались под Генеральным консульством Беларуси

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ОДЕССА-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня под стенами Генерального консульства Республики Беларусь в Украине состоялась аполитическая акция поддержки и солидарности с Беларусью. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Около 30 активистов с плакатами в руках и белорусской символикой произносили лозунги в поддержку наших собратьев.

Активисты выступили против ареста мирных митингующих. Участники акции считают, что обострение ситуации в Беларуси может привести к непредсказуемым последствиям, включая военное вмешательство со стороны Кремля.

“Белорусы должны знать, что они не одни, Украина их поддерживает”, — заявил участник акции А.Прокопенко.

Как сообщал УНН, белорусская оппозиция 26 марта решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня свободы в субботу.

Напомним, силовики препятствовали сбора участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День свободы посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядстве”.

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.

В Бобруйске задержали более 15 участников акции протеста, трое из них — журналисты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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