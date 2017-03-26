Одесити зібралися під Генеральним консульством Білорусі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні під стінами Генерального консульства Республіки Білорусь в Україні відбулася аполітична акція підтримки та солідарності з Білоруссю. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Близько 30 активістів із плакатами в руках та білоруською символікою виголошували лозунги на підтримку наших побратимів.
Активісти виступили проти арешту мирних мітингувальників. Учасники акції вважають, що загострення ситуації в Білорусі може призвести до непередбачуваних наслідків, включаючи військове втручання з боку Кремля.
“Білоруси повинні знати, що вони не одні, Україна їх підтримує”, — заявив учасник акції О.Прокопенко.
Як повідомляв УНН, білоруська опозиція 26 березня вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.
У Бобруйську затримали більше 15 учасників акції протесту, троє з них — журналісти.