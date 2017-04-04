Одесситы несут цветы к Генеральному консульству РФ
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Жители Одессы с самого утра несут цветы под стены Генерального консульства России из-за теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так они выражают свои соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Кроме цветов есть еще несколько плакатов с надписями "Питер, родной! Одесса с тобой!".
Украинцы несут цветы и к посольству России в Киеве.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.