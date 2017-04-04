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Одесити несуть квіти до Генерального консульства РФ

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Мешканці Одеси із самого ранку несуть квіти під стіни Генерального консульства Росії через теракт у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так вони висловлюють свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок вибуху у метрополітені Санкт-Петербурга. Окрім квітів є ще декілька плакатів із надписами "Питер, родной! Одесса с тобой!".

Українці несуть квіти і до посольства Росії у Києві.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.

На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.

У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.

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