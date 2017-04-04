Одесити несуть квіти до Генерального консульства РФ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Мешканці Одеси із самого ранку несуть квіти під стіни Генерального консульства Росії через теракт у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так вони висловлюють свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок вибуху у метрополітені Санкт-Петербурга. Окрім квітів є ще декілька плакатів із надписами "Питер, родной! Одесса с тобой!".
Українці несуть квіти і до посольства Росії у Києві.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.
На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.
У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.