ОГА: решается вопрос доставки гуманитарной помощи в Херсон и область, сформировано более 30 фур

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"Команда Херсонской ОГА вместе с центральными органами власти активно работают над тем, чтобы оккупанты дали возможность доставить в Херсонскую область украинскую гуманитарную помощь", - написал Лагута.

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По его словам, в настоящее время для нужд жителей области сформировано более 30 фур с необходимым продовольствием. Это гуманитарная помощь от городов Днепра, Кривого Рога, а также западной Украины.

Они загружены продуктами питания, средствами гигиены, детским питанием и другими необходимыми продуктами питания.

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"Сейчас команда ОГА во главе с моим заместителем Павлом Куликом принимает гуманитарную помощь для жителей области от Международных партнеров. Решаем, как гуманитарную помощь доставить непосредственно жителям Херсона и области. О деталях сообщу впоследствии. Следите только за официальными и достоверными источниками информации”, - отметил глава ОГА.

Раньше

Как писал УНН, жители Херсона второй день выходят на митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. Сообщается, что захватчики покинули центр города.