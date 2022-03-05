ОДА: вирішується питання доставки гуманітарної допомоги до Херсона та області, сформовано понад 30 фур
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Наразі вирішується питання про те, як гуманітарну допомогу доставити безпосередньо до жителів Херсона та області. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, пише УНН.
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“Команда Херсонської ОДА разом із центральними органами влади активно працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити на Херсонщину українську гуманітарну допомогу”, - написав Лагута.
Деталі
З його слів, нині для потреб жителів області сформовано понад 30 фур із найнеобхіднішим продовольством. Це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західної України.
Вони завантажені продуктами харчування, засобами гігієни, дитячим харчуванням та іншими необхідним продовольством.
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“Нині команда ОДА на чолі з моїм заступником Павлом Куликом приймає гуманітарну допомогу для жителів області від Міжнародних партнерів. Вирішуємо, як гуманітарну допомогу доставити безпосередньо до жителів Херсона та області. Про деталі повідомлю згодом. Слідкуйте тільки за офіційними та достовірними джерелами інформації”, - зазначив очільник ОДА.
Раніше
Як писав УНН, жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули центр міста.