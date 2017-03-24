Очистка Балаклеи от последствий пожара завершится в воскресенье - ГосЧС

"Что касается очистки местности, то мы планируем в воскресенье завершить эти работы", - сказал он.

По его словам, для этого дополнительно с сегодняшнего вечера к работе привлекаются шесть пиротехнических подразделений.

"С завтрашнего утра будет работать 15 пиротехнических расчетов, которые будут выполнять задачи по очистке территории города", - отметил О.Мельчуцкий.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харьков.