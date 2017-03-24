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Очищення Балаклії від наслідків пожежі завершиться в неділю - ДСНС

Київ • УНН

 • 10614 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Піротехніки планують очистити Балаклію від уламків боєприпасів та снарядів, які не розірвалися у неділю. Про це повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький на брифінгу, передає УНН.

"Стосовно очищення місцевості, то ми плануємо в неділю завершити ці роботи",- сказав він.

За його словами, для цього додатково з сьогоднішнього вечора до роботи залучаються шість піротехнічних підрозділів.

"З завтрашнього ранку буде працювати 15 піротехнічних розрахунків, які будуть виконувати завдання з очищення території міста", - зазначив О.Мельчуцький.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.

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