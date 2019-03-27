Руководительница Минобразования прошлом году заработала 800 тыс. грн

По данным ежегодного декларации, заработная плата Гриневич за прошлый год составила 657 тыс. грн. Кроме того, министр получила 46,6 тыс. грн процентов от вклада в "Ощадбанке" и 128000 грн от предоставления в аренду имущества.



При этом министр зарегистрировала 246,4 тыс. грн на депозите, 12,5 тыс. долларов и 269 евро в том же "Ощидбанке", 5500 долларов и 888 гривен на счету в банке "Райффайзен Банк Аваль". Также министр держит 2000 долларов наличными.



В то же время семья руководительницы МОН заплатила в течение года 708 708 грн по ипотечному кредиту, 155 тыс. грн - по кредиту.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства 6-м должностным лицам, в частности, министру образования и науки Лилии Гриневич и первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении должностных лиц, которые работают в подотчетных этим чиновникам структурах, а также председателю Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.