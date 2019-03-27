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Очільниця МОН минулого року заробила 800 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич протягом минулого року заробила понад 800 тисяч гривень зарплати, відсотків від банківських вкладів, а також від надання в оренду майна. Про це стало відомо з її декларації за 2018 рік, передає УНН.

Очільниця МОН минулого року заробила 800 тис. грн

За даними щорічної декларації, заробітна плата Гриневич за минулий рік склала 657 тис. грн. Крім того міністр отримала 46,6 тис. грн відсотків від вкладу в "Ощадбанку" і 128 тисяч грн від надання в оренду майна.

При цьому міністр зареєструвала 246,4 тис. грн на депозиті, 12,5 тис. доларів і 269 євро в тому ж "Ощідбанку", 5500 доларів і 888 гривень на рахунку в банку "Райффайзен Банк Аваль". Також міністр тримає 2 тисячі доларів у готівці.

У той же час родина очільниці МОН заплатила протягом року 708708 грн за іпотечним кредитом, 155 тис. грн – за кредитом.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства 6-м посадовцям, зокрема, міністру освіти і науки Лілії Гриневич та першому віце-прем’єр-міністру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву стосовно посадовців, які працюють у підзвітних цим урядовцям структурах, а також голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу.

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