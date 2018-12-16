Глава УПЦ МП вручил Александру Усику церковную награду

В УПЦ МП сообщили, что: “Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца 1 степени”.

В пресс-службе также добавили, что получая “из рук Блаженнейшего награду Александр Усик сказал: “Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все”. По мнению Александра Усика “надо детей баловать, немного, потому что когда они вырастут, станут взрослыми, мы не знаем, что их ждет”.

Награду предстоятель УПЦ МП вручил спортсмену в ходе церемонии награждения “Будущее нации”, которая состоялась в зале Национальной оперы Украины. На мероприятии награждены “детей и юношей, которые в текущем году достигли особого успеха в области образования, науки, культуры и спорта”.

Как сообщал УНН, крымский архиепископ УПЦ КП опасается “мести за томос”.