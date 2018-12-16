Очільник УПЦ МП вручив Олександру Усику церковну нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав з рук предстоятеля УПЦ МП “орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Української православної церкви Московського патріархату.
В УПЦ МП повідомили, що: “Абсолютний чемпіон світу з професіонального боксу Олександр Усик отримав з рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня”.
У прес-службі також додали, що отримуючи “з рук Блаженнішого нагороду Олександр Усик сказав: “Друзі, давайте один одного любити, прощати та поважати, і тоді у нас буде все добре. Слава Богу за все”. На думку Олександра Усика “треба дітей балувати, трішки, бо коли вони виростуть, стануть дорослими, ми не знаємо, що на них чекає”.
Нагороду предстоятель УПЦ МП вручив спортсмену в ході церемонії нагородження “Майбутнє нації”, що відбулась в залі Національної опери України. На заході було нагороджено “дітей та юнаків, які протягом поточного року досягли особливого успіху в галузях освіти, науки, культури та спорту”.
Як повідомляв УНН, кримський архієпископ УПЦ КП остерігається “помсти за томос”.