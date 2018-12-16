Кримський архієпископ УПЦ КП остерігається "помсти за томос"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Після отримання Україною томосу підконтрольна Росії влада Криму може почати мстити церкві Київського патріархату, заявив у коментарі архієпископ Сімферопольський і Кримський дотеперішньої Української православної церкви (Київського патріархату) Климент (Кущ), передає УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”.
“На одній зустрічі Аксьонов (очільник російського „уряду“ Криму — ред.) сказав, що владика Лазар просив не чіпати, тому що є побоювання, що якщо на території Криму будуть якісь протиправні рухи щодо церкви Київського патріархату, це може відобразитися на храмах Московського патріархату на материковій Україні. Після отримання томосу ніщо і ніхто не може стримувати (представників російської влади півострова — ред.), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії відносно до церкви Київського патріархату після прийняття томосу”, — вважає він.
Архієпископ також зазначив, що має намір боротися за свою паству, в тому числі і через суд: зараз вже подано позов до Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про обмеження прав релігійної громади.
Як повідомляв УНН, німецькі ЗМІ прокоментували рішення про створення Православної церкви в Україні.