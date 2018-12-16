Крымский архиепископ УПЦ КП опасается "мести за томос"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. После получения Украиной томоса подконтрольная России власть Крыма может начать мстить церкви Киевского патриархата, заявил в комментарии архиепископ Симферопольский и Крымский прежней Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент (Кущ), передает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”.
“На одной встрече Аксенов (глава российского „правительства“ Крыма — ред.) сказал, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения по церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украине. После получения томоса ничто и никто не может сдерживать (представителей российской власти полуострова — ред.), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия по отношению к церкви Киевского патриархата после принятия томоса”, — считает он.
Архиепископ также отметил, что намерен бороться за свою паству, в том числе и через суд: сейчас уже подан иск в Европейский суд по правам человека, в котором говорится об ограничении прав религиозной общины.
Как сообщал УНН, немецкие СМИ прокомментировали решение о создании Православной церкви в Украине.