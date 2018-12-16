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Крымский архиепископ УПЦ КП опасается "мести за томос"

Киев • УНН

 • 11731 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. После получения Украиной томоса подконтрольная России власть Крыма может начать мстить церкви Киевского патриархата, заявил в комментарии архиепископ Симферопольский и Крымский прежней Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент (Кущ), передает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”.

Крымский архиепископ УПЦ КП опасается "мести за томос"

“На одной встрече Аксенов (глава российского „правительства“ Крыма — ред.) сказал, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения по церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украине. После получения томоса ничто и никто не может сдерживать (представителей российской власти полуострова — ред.), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия по отношению к церкви Киевского патриархата после принятия томоса”, — считает он.

Архиепископ также отметил, что намерен бороться за свою паству, в том числе и через суд: сейчас уже подан иск в Европейский суд по правам человека, в котором говорится об ограничении прав религиозной общины.

Как сообщал УНН, немецкие СМИ прокомментировали решение о создании Православной церкви в Украине.

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