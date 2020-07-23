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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 111909 просмотра

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Глава МИД Молдовы скоро приедет в Киев

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КИЕВ. 23 июля. УНН. 22 июля состоялись украинские-молдавские политические консультации в формате видеоконференции на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Думитру Соколана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

“Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля”, — говорится в сообщении.

В частности, собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств. “Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков. Подтверждена необходимость вывода российских войск из Приднестровья, а также осуществление утилизации избыточных боеприпасов в с. Ковбасна под международным контролем”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что Василий Боднар и Думитру Соколан обсудили практические шаги по реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сфер. Стороны договорились о подготовке очередных заседаний совместных комиссий и рабочих групп, прежде всего, Межправительственной украинского-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

“Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС, ГУАМ”, — сообщили в МИД Украины.

Думитру Соколан поблагодарил украинскую сторону за помощь в возвращении домой более 15 тыс. граждан Молдовы в контексте мероприятий по противодействию распространению пандемии COVID-19. В свою очередь Василий Боднар выразил благодарность Республике Молдова за предоставленную 28 июня Украине гуманитарную помощь для борьбы с последствиями наводнений в западных областях нашей страны.

Ранее УНН сообщал, что в МИД подтвердили дату переговоров с иранской делегацией по сбитом самолете МАУ.

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