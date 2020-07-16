Української мороженої риби цього року найбільше купили Молдова та Угорщина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За чотири місяці Україна експортувала понад 146 тонн мороженої риби на 425,6 тис. дол. США, найбільше такої продукції у грошовому вираженні купили Молдова, Угорщина та Німеччина. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
"За даними Держстатистики, протягом січня-квітня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 146,8 тонни мороженої риби. Експорт продукції становить 425,6 тис. дол. США. Найбільшим покупцем української мороженої риби в грошовому вимірі (43% всього експорту) стала Молдова – 60,6 тонни на 184,7 тис. дол. США. Також серед лідерів Угорщина (33,7 тонни на 108 тис. дол. США) та Німеччина (46,1 тонни на 98 тис. дол. США)", - йдеться у повідомленні.
У розрізі товарних позицій найбільше в січні-квітні експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі):
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- мерлузи і морського миня – 24 835 кг на 60,8 тис. дол. США;
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- оселедця – 10 188 кг на 15,3 тис. дол. США;
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- кільки або шпротів – 6 997 кг на 11 тис. дол. США;
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- лосося атлантичного – 6 936 кг на 46,7 тис. дол. США;
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- сома – 2 782 кг на 2,5 тис. дол. США;
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- скумбрії – 2 226 кг на 8,6 тис. дол. США;
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- коропа – 2 040 кг на 4,1 тис. дол. США.
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Нагадаємо, за I квартал 2020 року експорт української мороженої риби збільшився на 22%.