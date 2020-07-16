Украинской мороженой рыбы в этом году больше всего купили Молдова и Венгрия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За четыре месяца Украина экспортировала более 146 тонн мороженой рыбы на 425,6 тыс. долл. США, больше всего такой продукции в денежном выражении купили Молдова, Венгрия и Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
"По данным Госстатистики, в январе-апреле 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 146,8 тонны мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет 425,6 тыс. долл. США. Крупнейшим покупателем украинской мороженой рыбы в денежном выражении (43% всего экспорта) стала Молдова - 60,6 тонны на 184,7 тыс. долл. США. Также среди лидеров Венгрия (33,7 тонны на 108 тыс. долл. США) и Германия (46,1 тонны на 98 тыс. долл. США)", - говорится в сообщении.
В разрезе товарных позиций всего в январе-апреле экспортировано такой мороженой рыбы (в абсолютном выражении):
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- мерлузы и морского налима - 24 835 кг на 60,8 тыс. долл. США;
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- сельди - 10 188 кг на 15,3 тыс. долл. США;
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- кильки или шпрот - 6997 кг на 11 тыс. долл. США;
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- лосося атлантического - 6936 кг на 46,7 тыс. долл. США;
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- сома - 2782 кг на 2,5 тыс. долл. США;
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- скумбрии - 2226 кг на 8,6 тыс. долл. США;
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- карпа - 2040 кг на 4,1 тыс. долл. США.
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Напомним, за I квартал 2020 года экспорт украинской мороженой рыбы увеличился на 22%.