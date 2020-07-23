Очільник МЗС Молдови незабаром приїде до Києва

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КИЇВ. 23 липня. УНН. 22 липня відбулися українсько-молдовські політичні консультації у форматі відеоконференції на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Думітру Соколана. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС України.

“Дипломати домовились, що найближчим часом Київ відвідає міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, співрозмовники підтвердили взаємну підтримку у питанні врегулювання конфліктів та протидії російській агресії на основі міжнародного права, насамперед принципу територіальної цілісності держав. “Окрема увага була приділена питанням регіональної безпеки та координації зусиль з врегулювання придністровського конфлікту, зокрема взаємодії при здійсненні контролю на кордоні та використанні номерних знаків. Підтверджена необхідність виведення російських військ з Придністров’я, а також здійснення утилізації надлишкових боєприпасів у с.Ковбасна під міжнародним контролем”, — йдеться у повідомленні.

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Додається, що Василь Боднар та Думітру Соколан обговорили практичні кроки щодо реалізації спільних проєктів в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній та культурно-гуманітарній сферах. З цією метою сторони домовилися про підготовку чергових засідань спільних комісій та робочих груп, передусім Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

“Сторони домовились про подальшу взаємодію в рамках міжнародних та регіональних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, РЄ, ОЧЕС, ГУАМ”, — повідомили у МЗС України.

Думітру Соколан подякував українській стороні за допомогу у поверненні додому понад 15 тисяч громадян Молдови у контексті заходів з протидії поширенню пандемії COVID-19. У свою чергу Василь Боднар висловив вдячність Республіці Молдова за надану 28 червня Україні гуманітарну допомогу для боротьби з наслідками повеней в західних областях нашої держави.

Раніше УНН повідомляв, що в МЗС підтвердили дату переговорів з іранською делегацією по збитому літаку МАУ.

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