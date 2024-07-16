Очереди с огромным количеством автомобилей на трассе Одесса-Рени на участке дороги возле КПП "Паланка" исчезли. Об этом сообщает Измаильская РГА, передает УНН.

Недавно значительный резонанс получила ситуация с длительным ожиданием в очереди на проезд по участку государственной границы Республики Молдова возле села Паланка на трассе Одесса-Рени. По распоряжению председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера работа пограничного пункта пропуска была урегулирована, очереди исчезли, - сообщили в РВА.

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Там добавили, что сегодня на этом участке дороги продолжается расчистка и расширение территории площадки для отстоя транспортных средств и благоустройство территории.