"Ocean Plaza" забросали дымовыми шашками, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вечером в четверг неизвестные бросили около 12 дымовых шашек в торговый центр "Ocean Plaza", после чего была проведена эвакуация людей из помещения. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС В Киеве Светлана Водолага.
"Где-то около 10 минут назад (в 19:10 - ред.) отчитались, что "Ocean Plaza" уже закрыт, все выведены", - сказала Водолага.
По ее словам, эвакуация проходила в начале седьмого - когда в ТЦ запустили несколько дымовых шашек.
"Двенадцать дымовых шашек. Сработали не все - кажется, 7 сработало. Сработала система дымоудаления. Персонал и люди были эвакуированы, и сейчас "Ocean Plaza" закрыт, сегодня уже работать не будет. На месте работают следователи", - отметила пресс-секретарь.
"Пострадавших не было, потому что это - дымовые шашки, и сработала система дымоудаления. Для безопасности людей их эвакуировали, никто не пострадал", - сказала добавила она.
Напомним, ранее активисты одной из общественных организаций проводили акцию возле ТРЦ Ocean Plaza.