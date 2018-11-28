“Ocean Plaza” закидали димовими шашками, людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ввечері у четвер невідомі вкинули близько 12 димових шашок до торгівельного центру “Ocean Plaza” після чого відбулась евакуація людей з приміщення. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС У Києві Світлана Водолага.
"Десь близько 10 хвилин назад (о 19:10 — ред.) відзвітували, що "Ocean Plaza"вже зачинений, всі виведені“, — сказала Водолага.
За її словами, евакуація проходила близько початку сьомої — коли в ТЦ запустили кілька димових шашок.
“Дванадцять димових шашок. Спрацювали не всі — здається, 7 спрацювало. Спрацювала система димовидалення. Персонал та люди були евакуйовані, і зараз „Ocean Plaza“ зачинений, сьогодні вже працювати не буде. На місці працюють слідчі”, — зазначила речниця.
“Постраждалих не було, тому що це — димові шашки, і спрацювала система димовидалення. Для безпеки людей їх евакуювали, ніхто не постраждав”, — сказала додала вона.
Нагадаємо, раніше активісти однієї з громадських організацій проводили акцію біля ТРЦ Ocean Plaza.