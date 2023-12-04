Воровали во время движения: полицейские задержали группу, которая обворовывала грузовики с имуществом для армии

Полицейские Кировоградщины задержали подозреваемых в кражах имущества из грузовиков, которое предназначалось в частности военным и жителям деоккупированных территорий. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области, передает УНН.

Детали

Правоохранители задержали жителей Полтавщины, которые совершали кражи из грузового транспорта во время движения, используя специально оборудованный легковой автомобиль.

По местам проживания злоумышленников и сбыта похищенного имущества правоохранители изъяли вещественные доказательства. Всего полицейские задокументировали 15 эпизодов преступной деятельности. Сумма нанесенного противоправными действиями злоумышленников ущерба составляет почти 2 миллиона гривен.

Двум участникам группы грозит от 5 до 8 лет за решеткой по подозрению в краже.

Напомним

Правоохранители предотвратили продажу в россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. К сделке причастен днепропетровский уголовник.