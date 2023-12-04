Воровали во время движения: полицейские задержали группу, которая обворовывала грузовики с имуществом для армии
Киев • УНН
На Кировоградщине полиция задержала подозреваемых в кражах из грузовиков, перевозивших грузы для военных и освобожденных территорий, стоимость похищенного имущества составила почти 2 миллиона гривен.
Полицейские Кировоградщины задержали подозреваемых в кражах имущества из грузовиков, которое предназначалось в частности военным и жителям деоккупированных территорий. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области, передает УНН.
Детали
Правоохранители задержали жителей Полтавщины, которые совершали кражи из грузового транспорта во время движения, используя специально оборудованный легковой автомобиль.
По местам проживания злоумышленников и сбыта похищенного имущества правоохранители изъяли вещественные доказательства. Всего полицейские задокументировали 15 эпизодов преступной деятельности. Сумма нанесенного противоправными действиями злоумышленников ущерба составляет почти 2 миллиона гривен.
Двум участникам группы грозит от 5 до 8 лет за решеткой по подозрению в краже.
Напомним
Правоохранители предотвратили продажу в россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. К сделке причастен днепропетровский уголовник.
Воровали во время движения: полицейские задержали группу, которая обворовывала грузовики с имуществом для армии
На Кировоградщине полиция задержала подозреваемых в кражах из грузовиков, перевозивших грузы для военных и освобожденных территорий, стоимость похищенного имущества составила почти 2 миллиона гривен.
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