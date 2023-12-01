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Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 22:30  •  5177 просмотра

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Джордж Сантос, республиканец из Нью-Йорка, был исключен из Палаты представителей из-за обвинений в мошенничестве и краже личных данных. 311 членов Палаты проголосовали за его исключение. Его уход сужает республиканское большинство, и в феврале ожидаются внеочередные выборы, чтобы заполнить его место.

Конгрессмена Джорджа Сантоса исключили из Палаты представителей. Ранее только 5 человек были исключены из Конгресса общим голосованием, причем три из этих случаев произошли еще во времена Гражданской войны в США в 19-м веке, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Джордж Сантос - республиканец из Нью-Йорка, которого обвиняют в мошенничестве, отмывании и краже денег и личных данных доноров.

Правдивость нескольких утверждений Сантоса была опровергнута расследованиями, в том числе и его заявления о том, что его предки бежали с территории Украины, спасаясь от погромов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что 311 членов Палаты проголосовали за исключение Сантоса, в том числе 105 республиканцев. Еще 114 проголосовали против.

Все четыре лидера Палаты представителей Республиканской партии, включая Джонсона, проголосовали за то, чтобы Сантос остался в Конгрессе.

После исключения Сантоса преимущество, которое имеют республиканцы в Палате представителей США уменьшилось. То, кто заменит Сантоса в Конгрессе станет известно в результате внеочередных выборов.

Ожидаемые в феврале, они, пишет Politico, дадут начало критически важным соревнованиям за контроль над Палатой представителей в 2024 году.

"Внеочередные выборы привлекут очень много внимания прессы, будут хорошо финансированы и очень интересны", - сказала в интервью Politico председатель Демократической партии Нью-Йорка Джей Джейкобс.

Добавим

Отстраненный конгрессмен Джордж Сантос известен тем, что "приукрашивал" свое резюме, озвучивал ложные данные о смерти членов семьи 11 сентября и собственное еврейское украинское происхождение.

"Утверждения Джорджа Сантоса о том, что его дедушка и бабушка "пережили Холокост" как украинские еврейские беженцы, которые изменили свою фамилию, чтобы выжить, противоречат источникам, проверенным KFile от CNN", - сообщали СМИ.

Сантос утверждал, что его дед по материнской линии был родом из Украины и бежал в Бразилию, спасаясь от нацизма. В другом рассказе нью-йоркский республиканец говорил, что его дедушка и бабушка приняли католичество во время подъема нацизма в Бельгии после бегства от Иосифа Сталина и Советского Союза. В другом рассказе он утверждал, что его семья сменила имя, чтобы пережить нацизм.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Звинувачують в корупції: вперше за 20 років з Палати представників США виключили конгресмена
Accused of corruption: for the first time in 20 years, a congressman was expelled from the US House of Representatives
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Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

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