Обвинительный акт по делу "Воздушного экспресса" направлен в суд

"Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения почти 82 миллионов гривен государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" (далее - ГП "Воздушный экспресс"). Обвинительный акт 10 апреля направлен в Киево-Святошинского районного суда Киевской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший исполняющий обязанности директора госпредприятия по предварительному сговору с частным лицом, используя более 20 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, под видом заключения и выполнения хозяйственно-правовых договоров совершили хищение средств ГП "Воздушный экспресс", которые предназначались для строительства железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

В сентябре 2016 года частное лицо (которое обеспечило создание предприятий с признаками фиктивности, заключение фиктивных хозяйственно-правовых договоров и последующее снятие наличных средств) задержано и взято под стражу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") Уголовного кодекса Украины.

Другой подозреваемій - бывший и.о. директора ГП "Воздушный экспресс" - объявлен в международный розыск. В отношении него решением Соломенского районного суда города Киева в марте 2017 года применена процедура так называемого "заочного осуждения" (глава 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины).

В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры объяснил, при каких условиях реализуют проект "Воздушный экспресс".