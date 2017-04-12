Обвинувальний акт у справі "Повітряного експресу" скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Обвинувальний акт за фактом розкрадання 82 млн грн національного проекту "Повітряний експрес" скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
"Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання майже 82 мільйонів гривень Державного підприємства Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" (далі – ДП "Повітряний експрес"). Обвинувальний акт 10 квітня скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства за попередньою змовою з приватною особою, використовуючи понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та виконання господарсько-правових договорів здійснили розкрадання коштів ДП "Повітряний експрес", які призначалися для будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
У вересні 2016 року приватну особу (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладення фіктивних господарсько-правових договорів та подальше зняття готівкових коштів) затримано та взято під варту за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч.2 ст.205 ("Фіктивне підприємництво") Кримінального кодексу України.
Іншого підозрюваного – колишнього в.о. директора ДП "Повітряний експрес" – оголошено у міжнародний розшук. Стосовно нього рішенням Солом’янського районного суду міста Києва у березні 2017 року застосовано процедуру так званого "заочного засудження" (глава 24-1 Кримінального процесуального кодексу України).
У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури пояснив, за яких умов реалізують проект "Повітряний експрес".