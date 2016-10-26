Обвинение просило суд оставить в силе приговор М.Карпюку и С.Клиху
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На заседании Верховного суда России гособвинение просит оставить в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клиху, которых в РФ обвинили в участии в боевых действиях во время Первой Чеченской войны передает УНН со ссылкой на Газета.ru.
"Просим отклонить апелляционные жалобы защиты Карпюка и Клих на обвинительный приговор и оставить приговор без изменений", - сказал гособвинитель.
Подсудимые М.Карпюк и С.Клих участвуют в процессе через видеоконференцсвязь, находясь в следственном изоляторе.
Верховный суд России 26 октября проверяет законность приговора Н.Карпюку и С.Клиху. Суд в Чечне приговорил С.Клиха и Н.Карпюка до 22,5 и 20 годам колонии соответственно.
Ранее на заседание суда приехала Н.Савченко.