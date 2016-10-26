Обвинувачення просило суд залишити в силі вирок М.Карпюку та С.Клиху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На засіданні Верховного суду Росії держобвинувачення просить залишити в силі вирок двом українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху, яких у РФ обвинуватили в участі в бойових діях під час Першої Чеченської війни передає УНН з посиланням на Газета.ru.
"Просимо відхилити апеляційні скарги захисту Карпюка і Клиха на обвинувальний вирок і залишити вирок без змін", - сказав держобвинувач.
Підсудні М.Карпюк та С.Клих беруть участь в процесі через відеоконференцзв'язок, перебуваючи в слідчому ізоляторі.
Верховний суд Росії 26 жовтня перевіряє законність вироку М.Карпюку та С.Клиху. Суд в Чечні засудив С.Клиха і М.Карпюка до 22,5 і 20 років колонії відповідно.
Раніше на засідання суду приїхала Н.Савченко.