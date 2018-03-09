Обвалилась шахта "Беларуськалий", под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в 18:30 в МЧС Республики Беларусь поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО “Беларуськалий”. По предварительной информации во время горной выработки на 22б западной панели горизонта −620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. Под завалами в шахте оказались два работника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МЧС РБ.
“На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина происшествия выясняется”, — говорится в сообщении.
Очередной Министерства по чрезвычайным ситуациям сказал “Радыё Свабода”, что не уполномочен давать дополнительную информацию о том, что произошло.
Напомним, по данным ДСНС, 2 марта 2017 в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 “Степная” ОАО “Львовуголь” на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, всех поднято на поверхность.