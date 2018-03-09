Обвалилась шахта "Беларуськалий", под завалами люди

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в 18:30 в МЧС Республики Беларусь поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО “Беларуськалий”. По предварительной информации во время горной выработки на 22б западной панели горизонта −620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. Под завалами в шахте оказались два работника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МЧС РБ.