Обвалилась шахта "Беларуськалий", под завалами люди

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35548 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51274 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54833 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101368 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91945 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110609 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116975 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122469 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133862 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в 18:30 в МЧС Республики Беларусь поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО “Беларуськалий”. По предварительной информации во время горной выработки на 22б западной панели горизонта −620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. Под завалами в шахте оказались два работника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МЧС РБ.

“На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина происшествия выясняется”, — говорится в сообщении.

Очередной Министерства по чрезвычайным ситуациям сказал “Радыё Свабода”, что не уполномочен давать дополнительную информацию о том, что произошло.

Напомним, по данным ДСНС, 2 марта 2017 в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 “Степная” ОАО “Львовуголь” на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, всех поднято на поверхность.

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