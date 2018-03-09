Обвалилася шахта "Білоруськалій", під завалами люди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні о 18:30 до МНС Республіки Білорусь надійшло повідомлення про інцидент на території 3 рудоуправління ВАТ “Білоруськалій”. За попередньою інформацією під час гірничої виробки на 22б західної панелі горизонту −620 метрів сталося обвалення порід покрівлі з викидом газу (метан) і солі з масиву. Під завалами в шахті опинилися два працівники. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МНС РБ.
“На даній ділянці перебували двоє робітників. Працівниками воєнізованої гірничорятувальної частини підприємства проведені роботи по разгазованію даної ділянки для зниження концентрації парів метану в повітрі і розпочато роботи з розбирання завалу. Причина події з’ясовується”, - йдеться у повідомленні.
Черговий Міністерства з надзвичайних ситуацій сказав “Радыё Свабода”, що не уповноважений давати додаткову інформацію про те, що сталося.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня 2017 року о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх піднято на поверхню.