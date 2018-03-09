Обвалилася шахта "Білоруськалій", під завалами люди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні о 18:30 до МНС Республіки Білорусь надійшло повідомлення про інцидент на території 3 рудоуправління ВАТ “Білоруськалій”. За попередньою інформацією під час гірничої виробки на 22б західної панелі горизонту −620 метрів сталося обвалення порід покрівлі з викидом газу (метан) і солі з масиву. Під завалами в шахті опинилися два працівники. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МНС РБ.