Обвал балок на Дегтяревском мосту в столице: в КГГА рассказали детали

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве во время проведения ремонтных работ на Дегтяревском мосту на Шулявке одна из балок потеряла устойчивость и упала на уже смонтированной конструкции, из-за чего попадали другие балки. Никто не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

“Во время чрезвычайной ситуации на Дегтяревском путепроводе раненых и погибших нет. Все службы работают на месте инцидента, принимаются меры для ликвидации последствий”, - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, на строительной площадке при проведении работ на Дегтяревском путепроводе потеряла устойчивость одна из балок. При падении балка зацепила часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других 6-ти балок пролетного строения.

В «Киевавтодоре» отметили, что ответственность за проведение работ на об’объекте несет непосредственно подрядчик.

Дополнение

Движение транспорта на участке ул. Александра Довженко планируется восстановить до 05:00 2 октября.

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