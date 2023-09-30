Обвал балок на Дегтярівському мосту в столиці: у КМДА розповіли деталі

Цитата

“Під час надзвичайної ситуації на Дегтярівському шляхопроводі поранених та загиблих немає. Усі служби працюють на місці інциденту, вживаються заходи для ліквідації наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, на будівельному майданчику при проведенні робіт на Дегтярівському шляхопроводі втратила стійкість одна з балок. При падінні балка зачепила частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови.

У «Київавтодорі» зазначили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник.

Доповнення

Рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планується відновити до 05:00 2 жовтня.