ОБСЕ заявила о смерти человека в пункте пропуска под Донецком
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о смерти мужчины, который умер на контрольно-пропускном пункте в Кременце на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"8 февраля врач сообщил СММ, что в полдень 7 февраля он попытался реанимировать мужчину (ему было за семьдесят) на контрольно-пропускном пункте на шоссе H-15 у завода Kargil в Кременце (неконтролируемый правительством, в 16 км к юго-западу от Донецка). Сотрудники морга в городе Донецк сообщили СММ, что 7 февраля к ним был доставлен труп мужчины в возрасте семидесяти лет, и заявили, что он умер по естественным причинам", - сообщили в миссии ОБСЕ.
Напомним, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский 7 февраля сообщил УНН, что двое граждан Украины погибли, проходя пункт пропуска "Майорское" со стороны оккупированной Горловки.