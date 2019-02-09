ОБСЄ заявила про смерть людини у пункті пропуску під Донецьком

"8 лютого лікар повідомив СММ, що опівдні 7 лютого він спробував реанімувати чоловіка (йому було за сімдесят) на контрольно-пропускному пункті на шосе H-15 біля заводу Kargil у Кремінці (неконтрольований урядом, за 16 км на північний захід від Донецька). Співробітники моргу в місті Донецьк повідомили СММ, що 7 лютого до них було доставлено тіло чоловіка у віці сімдесяти років, і заявили, що він помер з природних причин", - повідомили у місії ОБСЄ.

Нагадаємо, представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський 7 лютого повідомив УНН, що двоє громадян України померли, проходячи пункт пропуску “Майорськ” зі сторони окупованої Горлівки.