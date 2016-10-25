ОБСЕ: в Горловке мужчину заставили установить на авто номера "ДНР"

"22 октября на блокпосту "ДНР" возле подконтрольной "ДНР" Горловки мирный житель рассказал СММ, что его заставили перерегистрировать свое транспортное средство и установить номерные знаки "ДНР". Наблюдатели видели эти номерные знаки. Собеседник также добавил, что из-за этого ему нельзя было въезжать на своем транспортном средстве в подконтрольные правительству районы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в феврале на территорию РФ не пустили автомобили с так называемыми "номерными знаками", которые выдает группировка "ДНР" на оккупированной территории.