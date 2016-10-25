ОБСЄ: у Горлівці чоловіка змусили встановити на авто номери "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Житель окупованої Горлівки розповів спостерігачам ОБСЄ, що його змусили перереєструвати автомобіль та поставити номерні знаки "ДНР", передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"22 жовтня на блокпості "ДНР" біля підконтрольної "ДНР" Горлівки мирний житель розповів СММ, що його змусили перереєструвати свій транспортний засіб та встановити номерні таблички "ДНР". Спостерігачі бачили ці таблички. Співбесідник також додав, що через це йому не можна було в’їжджати на своєму транспортному засобі до підконтрольних уряду районів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у лютому на територію РФ не пустили автомобілі з так званими “номерними знаками”, які видає угруповання “ДНР” на окупованій території.