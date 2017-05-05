ОБСЕ пятую неделю подряд фиксирует снижение нарушений режима тишины в Донбассе - А.Хуг

"Уровень насилия на Востоке Украины оставался на том же уровне. Наблюдалось незначительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ на прошлой неделе. Это пятая неделя подряд, когда мы зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня", - сообщил А.Хуг.

При этом заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине отметил, что миссия не может осуществлять патрулирование в полном объеме, поскольку была вынуждена ограничить свою деятельность на Востоке Украины.

"Это снижение, по крайней мере частично, можно объяснить тем фактом, что СММ ОБСЕ ограничила патрулирование после инцидента 23 апреля, в результате которого погиб наш коллега ... Ограничение уменьшило географию нашего патрулирования, а также привели к прекращению полетов наших летательных аппаратов среднего радиуса действия", - добавил А.Хуг.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.