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ОБСЄ п’ятий тиждень поспіль фіксує зниження порушень режиму тиші на Донбасі – А.Хуг

Київ • УНН

 • 6382 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. СММ ОБСЄ п’ятий тиждень поспіль фіксує зниження порушень режиму припинення вогню на Донбасі Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

ОБСЄ п’ятий тиждень поспіль фіксує зниження порушень режиму тиші на Донбасі – А.Хуг

“Рівень насильства на Сході України залишався на тому ж рівні. Спостерігалося незначне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ минулого тижня. Це п’ятий тиждень поспіль, коли ми зафіксували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню”, — повідомив А.Хуг.

При цьому заступник голови місії ОБСЄ в Україні зазначив, що місія не може здійснювати патрулювання в повному обсязі, оскільки була вимушена обмежити свою діяльність на Сході України.

“Це зниження, принаймні частково, можна пояснити тим фактом, що СММ ОБСЄ обмежила патрулювання після інциденту 23 квітня, в результаті якого загинув наш колега... Обмеження зменшили географію нашого патрулювання, а також призвели до припинення польотів наших літальних апаратів середнього радіусу дії”, — додав А.Хуг.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.

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