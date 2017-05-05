ОБСЄ п’ятий тиждень поспіль фіксує зниження порушень режиму тиші на Донбасі – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. СММ ОБСЄ п’ятий тиждень поспіль фіксує зниження порушень режиму припинення вогню на Донбасі Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Рівень насильства на Сході України залишався на тому ж рівні. Спостерігалося незначне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ минулого тижня. Це п’ятий тиждень поспіль, коли ми зафіксували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню”, — повідомив А.Хуг.
При цьому заступник голови місії ОБСЄ в Україні зазначив, що місія не може здійснювати патрулювання в повному обсязі, оскільки була вимушена обмежити свою діяльність на Сході України.
“Це зниження, принаймні частково, можна пояснити тим фактом, що СММ ОБСЄ обмежила патрулювання після інциденту 23 квітня, в результаті якого загинув наш колега... Обмеження зменшили географію нашого патрулювання, а також призвели до припинення польотів наших літальних апаратів середнього радіусу дії”, — додав А.Хуг.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.